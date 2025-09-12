’Disclaimer’ all’Università. Intelligenza artificiale e vaccini con Rappuoli. Giannelli e Cottarelli

L’Università di Siena è stata scelta dal Corriere della Sera come prima delle dieci tappe negli atenei italiani per esplorare il futuro dell’intelligenza artificiale, mettendo a confronto docenti ed esperti della materia con personalità rappresentative di ambiti diversi che possono portare un contributo originale in termini di analisi e riflessioni. Come ha scritto Riccardo Luna, editorialista del quotidiano milanese e direttore scientifico del progetto, con ’Disclaimer. Ultime avvertenze prima della rivoluzione’ "portiamo il dibattito sul cambiamento nei luoghi dove il futuro prende forma".

’Disclaimer’ sarà all’Università di Siena mercoledì 17 settembre per discutere di ’Artificial Intelligence e vaccini’, in una tavola rotonda che si terrà dalle 11 nell’aula magna del Palazzo del Rettorato. Con lo stesso Riccardo Luna saranno sul palco l’economista Carlo Cottarelli, il disegnatore satirico e storico vignettista del Corriere, il senese Emilio Giannelli, lo scienziato Rino Rappuoli, il professor Marco Gori, tra le eccellenze italiane nel campo dell’IA e direttore del Siena Artificial Intelligence Lab, e il professor Antonio Rizzo, umanista che insegna Scienze e tecnologie cognitive e che recentemente ha pubblicato il libro ’Pensare con l’Intelligenza artificiale. Un’alleata possibile’.

Saranno inoltre presenti Elisa Zambito Marsala, responsabile della Direzione Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo, e Giuseppe Santonato, AI Leader di EY Europe West, partner dell’iniziativa con Almaviva, Cisco, Sanpaolo, Microsoft, UMANA; Fondazione Mondo Digitale ETS, knowledge partner.

Ad aprire la giornata sarà il rettore Roberto Di Pietra, con i professori Domenico Prattichizzo, docente di Robotica e Automatica che si occupa di dispositivi creati con l’IA per quanto riguarda la robotica indossabile, direttore del Siena Robotics and Systems Lab e delegato per il trasferimento tecnologico dell’Università di Siena, e Simone Rossi, docente di Neurofisiologia che si occupa dell’impatto dell’IA sul cervello.

L’iniziativa si concluderà nel pomeriggio al Santa Chiara Lab con un incontro dedicato alle start-up del territorio e una gara di bioinformatica tra studentesse e studenti dell’Ateneo.

