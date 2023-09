Ungulati in giro: Incontri giunta e cacciatori a Castiglione d'Orcia

La presenza dei cinghiali anche nei boschi che circondano Vivo d’Orcia, il paese più alto con i suoi oltre 900 metri fra quelli che circondano il cono amiatino, non è una novità. Sta però diventando costante l’avvistamento di intere “famiglie” di ungulati anche nei terreni confinanti e persino lungo le vie dell’abitato. Di recente chi scrive ha visto, in pieno giorno, una mamma con tre esemplari più piccoli al seguito uscire dal terreno DI un’abitazione nella parte alta di Via Amiata, attraversare la strada e allontanarsi. L’Associazione Pro Loco, che ha fra i suoi iscritti almeno un membro di ciascuna delle famiglie dell Vivo, ha chiesto di poter incontrare il sindaco Claudio Galletti ed il vice, Vinicio Barni, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Cacciatori. L’intento è studiare possibili approcci al problema che cerchino un punto di equilibrio fra preservare la fauna, tutelare le attività agricole e dare tranquillità alla popolazione. La problematica è avvertita anche a Castiglione: i cinghiali sono stati avvistati nei campi alle porte del paese e chi abita in case isolate o in piccoli nuclei racconta di ’visite’ serali o notturne costanti alla ricerca di cibo.

Dan. Pal.