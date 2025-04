"Un’altra auto danneggiata, sono triste e ho paura per i miei cari"

"Non posso negare di essere preoccupata per me, ma sopratutto per la mia famiglia. Preoccupazione, e paura perché non riesco a capire onestamente chi può avercela con noi". Rossana Suh, ancora una volta nel mirino di ignoti che hanno danneggiato rigandole vistosamente alcune automobili di sua proprietà, si sfoga amareggiata dopo che su una delle auto, qualcuno ha tracciato una "x", e in precedenza - sempre un ignoto – aveva rigato le altre automobili parcheggiate all’ esterno di un centro commerciale e altre zone pubbliche. Questo dopo il furto avvenuto lo scorso anno di materiali edilizi nel proprio podere “La Cipriana” dove assieme al marito Mattia Ballerini da alcuni anni porta avanti un’ importante azienda agro biologica e che appunto il prossimo 25 maggio vedrà l’inaugurazione del centro vendita e ristoro dei prodotti biologici di propria produzione. Per questo si è rivolta ai Carabinieri della stazione di Piancastagnaio presentando denuncia. E sono subito scattate le indagini contro ignoti. Rossana Suh, a Piancastagnaio, ha ricoperto l’incarico di consigliera Comunale nel gruppo “Progetto Comune”.

L’ultimo danneggiamento lo ha scoperto uno dei figli al rientro dalla scuola. Naturalmente la rabbia della madre per ripetuti atti vandalici che si stanno purtroppo trasformando in una sorta di "stalking" per la donna che ha commentato così via social: "Sono triste non per le macchine rovinate– scrive amareggiata – ma per la cattiveria, malattia che purtroppo è entrata anche tra noi che viviamo in questo piccolo paese (Saragiolo) che è così intimo e veramente un piccolo paradiso. Non ho paura per me e non ho neanche rabbia per il danno subito. Ho paura per i miei cari. Naturalmente confido nel lavoro dei Carabinieri che stanno indagando e che ringrazio di cuore".

La vicenda ha scosso la popolazione di Piancastagnaio e come detto la piccola frazione del paese dove la famiglia Ballerini Suh è molto conosciuta e assai stimata per la sua cordialità e amicizia.

Giuseppe Serafini