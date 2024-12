Una nuova caffetteria per gli studenti dell’Università Stranieri

Il Dsu ha aperto ieri all’Università per Stranieri di Siena un nuovo bar caffetteria la cui gestione è stata affidata alla Vivenda Spa, all’interno dei locali dell’ateneo in piazza Rosselli. Il nuovo punto ristorazione è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18: al mattino gli studenti potranno fare colazione, dall’ora di pranzo in poi troveranno ad aspettarli pokè, insalatone, primi e secondi piatti, contorni. E tramite la piattaforma ’ricarichiamoci’ del DSU potranno prenotare i pasti take-away che verranno consegnati allo stesso bar-caffetteria in modalità delivery sia per il pranzo che per la cena.

Casse per il pagamento con borsellino elettronico