Una lezione sull’importanza dell’acqua

‘Sorella Acqua’ la parola di San Francesco d’Assisi ed è stata la lezione ai ragazzi delle scuole elementari. Ricordato ai 200 alunni e alunne, bambine e bambini della scuola primaria di San Gimignano e di Ulignano quanto l’acqua sia un bene pubblico per la nostra esistenza. Lo hanno spiegato dalla cattedra il sindaco Andrea Marrucci, il vice e assessore all’istruzione Niccolò Guicciardini, l’assessore all’ambiente Gianni Bartalini, il presidente di Acque Simone Millozzi e con Alessandro Agostinelli dell’ufficio stampa comunicazione acque. E sono state consegnate ai ragazzi le borracce in alluminio il gadget-regalo come simbolo e obiettivi per favorire il consumo dell’acqua del rubinetto, riducendo l’uso della plastica.

"Queste iniziative – ha ricordato il presidente Millozzi –, ci consentono di diffondere la consapevolezza dell’acqua come un bene di tutti, al quale va garantito un accesso equo, una gestione sostenibile e un impegno collettivo per la sua salvaguardia". "Siamo convinti che parlare di un tema come il corretto utilizzo della risorsa idrica con i ragazzi – ha dichiarato il sindaco Andrea Marrucci –, sia il modo migliore per affermare principi quali la tutela e il rispetto di un bene assai prezioso. Grazie a un lavoro sinergico tra gli assessorati all’ambiente e all’istruzione con i docenti del nostro Istituto che non può non essere affrontato in una Città patrimonio dell’umanità per l’Unesco". Per Alessandro Agostinelli "l’autorità idrica Toscana è l’ente pubblico regionale che regola il servizio integrato ed il dovere di sensibilizzare la comunità all’uso dell’acqua. Le generazioni più giovani sono direttamente interessate, perché il cambiamento climatico in atto porrà in futuro maggiori sfide per l’approvvigionamento del bene più prezioso per la vita".

Romano Francardelli