Una dedica speciale a Filippo Brunelleschi

Un paese in festa per rendere omaggio e ricordare Filippo Brunelleschi, a cui sono state intitolate la piazzetta e la sala ‘Sotto le Volte’. Non solo. Al grande architetto è stata dedicata anche una splendida statua in argilla realizzata dallo scultore Alessandro Chiaramonti, autodidatta, dallo stile immediato e coinvolgente. "Si tratta di un tributo che va oltre la cerimonia, riaffermando il legame tra Castellina e uno dei più grandi maestri del Rinascimento, a cui recenti studi attribuiscono la progettazione di Via delle Volte, concepita come struttura difensiva per proteggere il nostro paese- spiega l’amministrazione comunale-. L’inaugurazione ha rappresentato il primo passo verso un percorso di valorizzazione storica, culturale e identitaria, di questo luogo straordinario, reso ancora più vivo dalla partecipazione di tanti cittadini, dal suono dei tamburini e delle chiarine della Filarmonica e dal teatro itinerante, che ha fatto rivivere la storia attraverso le voci di Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Cosimo de’ Medici e altri personaggi dell’epoca". A conclusione della giornata, il tradizionale Concerto di Primavera della Filarmonica di Castellina in Chianti nella Chiesa del Santissimo Salvatore.

"Un grazie sincero a chi ha partecipato e reso possibile questo evento – afferma ancora l’amministrazione comunale di Castellina in Chianti –. E’ stata una giornata di festa, riuscitissima, ,e molto sentita dalla nostra comunità". Come dire, insomma, che la piazzetta e la sala "Sotto le Volte" portano adesso il nome del grande maestro rinascimentale, uno degli architetti italiani più importanti.