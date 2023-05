"Un trionfo, ora si vince anche alle Regionali"

"A Siena, Pisa e Massa è stata una grande vittoria del centrodestra. Fratelli d‘Italia è stata centrale per raggiungere questo risultato, che è un dato politico storico". Così il commissario regionale, Fabrizio Rossi, a cui fa eco il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella: "E’ un trionfo. Di questo passo si vince anche alle Regionali del 2025". E mentre il leader della Lega Matteo Salvini in un tweet commenta: "Non c’è che dire: un ottimo Effetto Schlein", il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, FdI evidenzia: "Non posso che augurare lunga vita a Schlein, una segretaria che sta portando il Pd su posizioni estremiste e marginali, lontane anni luce dai bisogni degli italiani". Secca la parlamentare leghista Tiziana Nisini: "La candidata sindaco si è presentata per ultima ma ha ottenuto un ottimo risultato, è la prova che il centrodestra unito vince". Concorde il segretario provinciale Paolo Salvini: "Non ci saranno più inciuci, abbiamo ripulito Palazzo pubblico". Soddisfatto infine l’azzurro Lorenzo Loré: "Il lavoro ha pagato. Al primo turno non c’erano certezze, invece al ballottaggio sì". Soddisfazione hanno espresso anche Chiara Tenerini (FI) e Luca Baroncini, Lega, mentre il sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra ha detto: "I cittadini ribadiscono la fiducia al centrodestra. Un duro colpo per chi alla politica del fare ha preferito anteporre operazioni di facciata".

Aria diversa nel centrosinistra. Andrea Valenti, segretario provinciale Pd: "La sconfitta va riconosciuta chiaramente, è passato il messaggio che la Fabio era il nuovo anche se non è vero. Il nostro sforzo continua per il rinnovamento, dobbiamo riconnetterci con la città".

"Risultato insoddisfacente", per Davide Baruffi, responsabile Enti Locali del Partito Democratico, mentre il senatore Pd, Dario Parrini (Pd) ammette: "Perdiamo in tutti e tre i capoluoghi di provincia, nonostante le crepe pre-elettorali apertesi nella destra a Siena e Massa".

Italia Viva invece fa i complimenti a Nicoletta Fabio: "Vince in modo netto e coerente con la campagna elettorale che ha saputo condurre. La Fabio sia il sindaco di tutti, anche di chi non si è riconosciuto nella sua figura. Perde il Pd, perde la sinistra massimalista della Schlein. Soprattutto perde l’arroganza e la miopia di un gruppo dirigente autoreferenziale, che ha rifiutato il dialogo con le forze riformiste. In Consiglio comunale avremo come punto di riferimento Massimo Castagnini".