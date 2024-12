Un taxi solidale per aiutare chi è in difficoltà a spostarsi

"Non è solo un modo per garantire il trasporto ma per assicurare dignità e supporto a chi ne ha più bisogno", spiega l’Associazione Nodi d’amore lanciando l’idea del "Taxi solidale". "Un’iniziativa – si spiega nei manifesti diffusi per far conoscere l’iniziativa partita il primo dicembre – pensata per supportare le persone che hanno bisogno di assistenza per i loro spostamenti, soprattutto quelle in difficoltà economica. Particolarmente utile per gli anziani che, magari, non possono contare su familiari o amici per recarsi a fare la spesa , a visite mediche o, semplicemente al mercato. Con un’offerta il taxi solidale garantisce un servizio di trasporto che consente a queste persone di accedere facilmente ai servizi di cui hanno bisogno assicurando così maggiore autonomia e facilità nei piccoli spostamenti quotidiani". Il servizio si svolge dalle 8 alle 17, lunedì, martedì, venerdì e sabato chiamando il 389 0161858.

L’auto sarà messa a disposizione dall’Associazione ’Nodi d’amore’. Che attiverà il servizio anche per quanti non sanno come recarsi a fare la spesa perché senza amici o parenti che li possono portare. Si parla di offerta libera. Se una persona è in una situazione di grossa difficoltà, si fa presente, e ha la necessità di recarsi in ospedale e fare la spesa nessuno dell’Associazione ’Nodi d’amore’ si permetterà mai di prendere un solo euro. Viene chiesto solo un rimborso spese che deve partire però dalla persona stessa. Proprio ieri mattina sono state accompagnate delle persone, una in ospedale ed un’altra che aveva necessità di recarsi alla posta per una raccomandata. "Si lascia al buon cuore delle persone. Abbiamo sempre aiutato tutti e non ci tireremo certo indietro questa volta", osservano dall’associazione.