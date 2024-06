Un premio per la pace. Lingotto alla Rondine

Un premio ai costruttori di pace. Il Rotary club Alta Valdelsa consegna all’associazione Rondine il Lingotto dell’Amicizia, l’annuale riconoscimento destinato a personalità ed enti capaci di portare a compimento iniziative a beneficio della comunità attuando progetti in grado di favorire la comprensione tra i popoli. Durante l’emozionante conviviale dell’altra sera, presso il ristorante Fordicolle a Belvedere di Colle di Val d’Elsa, il presidente del Rotary Club Alta Valdelsa Massimo Casini ha donato il Lingotto - opera dell’artista poggibonsese Giuseppe Calonaci - a Paola Butali, vice presidente di Rondine – Cittadella della Pace, con sede ad Arezzo. La Commissione del premio, presieduta da Domenico Barucci, ha indicato al Consiglio direttivo del Rotary Club Alta Valdelsa l’associazione Rondine come meritevole del riconoscimento, "per aver sviluppato un metodo unico nel suo genere per superare i conflitti tra i popoli – è scritto nella motivazione – riscoprendo nell’amicizia tra le persone l’unico valore umano". Tutto con l’obiettivo di "superare le barriere di contrapposizione religiosa, ideologica e razziale che in questo momento storico stanno caratterizzando la vita del mondo intero". Paola Butali, nel ringraziare il club per il Lingotto, ha menzionato l’impegno del fondatore e presidente di Rondine, Franco Vaccari. Attivo, nel solco di una forte vocazione cristiana, nell’educazione di giovani al dialogo e al confronto, Vaccari ha iniziato nel 1997 – dopo un primo contatto con Raissa Gorbacëva, quando ricopriva il ruolo di presidente del Fondo Sovietico per la cultura - ad accogliere nel borgo di Rondine gruppi di giovani di varia provenienza, pronti a diventare ambasciatori di pace in Paesi dilaniati dai più gravi conflitti. Paolo Bartalini