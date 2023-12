’Un poster della pace’ per cinquecento giovani. Esposizione in piazza Arnolfo, in due alle finali nazionali

Cinquecento giovani colligiani hanno partecipato al concorso ‘Un poster per la pace’, promosso dal Lions Club. I ragazzi premiati con il primo posto che avranno accesso alla fase nazionale sono Matteo Pecorario della 3C per il 1’ circolo e Michelangelo Lupini della 3D per il 2’ circolo. Ben 80 sono i disegni esposti in piazza Arnolfo fino al 29 dicembre nei pressi della sede della Pro Loco. "Un’iniziativa che cresce sempre di più frutto di un lavoro importante che viene fatto nelle scuole – afferma Serena Cortecci, assessora alla all’istruzione – Un progetto da sostenere perché tiene alta l’attenzione sulla tematica della pace. La partecipazione degli alunni è sempre molta, ma anche da parte delle famiglie. Credo che questo sia il valore più solido per iniziative come queste. Ovvero la capacità di aggregare". Il tema del concorso 2023-2024 è stato: Osate sognare.