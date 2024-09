Un pieno di spettacoli per concludere la stagione dei burattini

I burattini continuano ad animare Siena e le sue Contrade, sotto la direzione artistica di Italo Pecoretti e del Teatro delle dodici lune. La rassegna del teatro di figura, che ha preso il via lo scorso 11 giugno, si concluderà venerdì 27 settembre. Oggi alle 18, nel giardino della società della Contrada del Drago, la compagnia ’Politheater’ con ’Bertoldo, testa di legno’. Bertoldo è un povero burattino che, per campare, canta canzoni per strada, ma il Re ha proibito a chiunque di cantare: riuscirà Bertoldo a cavarsela? Un divertente spettacolo in dialetto, accompagnato dalla musica dal vivo.