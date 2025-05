’Un paese ci vuole’, oggi il libro di Cosci

Se è vero che una lucertola è il riassunto di un coccodrillo (per dirla con Paolo Conte), un paese è il riassunto del mondo. Racconta il suo paese, Buonconvento, Letizia Cosci, ma racconta anche il mondo e la sua varia umanità, nel suo ultimo libro: ’Un paese ci vuole’, che sarà presentato oggi alle 11 al Museo della Mezzadria di Buonconvento, quel museo di cui Letizia è la direttrice e in cui, quando non era un museo ma un palazzo-fattoria, è cresciuta.

"Qui ho passato la mia infanzia e adolescenza – scrive l’autrice nella breve introduzione alla sua opera – respirando gli odori delle antiche stanze, dei mobili preziosi, ma anche quello del mosto, del vino, delle grandi cantine, dei cereali del granaio, della frutta e della verdura dell’orto. Risento le voci dei contadini, degli operai, del fattore, della fattoressa, dei proprietari". È uno scrigno della memoria, un ritorno nel passato di Buonconvento, dei suoi personaggi, delle sue botteghe, di quelle che ci sono ancora e di quelle inghiottite dal tempo.

È una piccola Spoon River questo libro scritto con sentimento, passione, ingredienti preziosi come quelli delle ricette che Letizia riporta alla luce, in un viaggio all’indietro che è anche un viaggio nei sapori.

Come su un palco immaginario sfilano Nanni, Battistina, Mandone, e tanti altri personaggi del paese, e sfilano anche le sue trattorie e ristoranti, e le sue mitiche botteghe, e le leggende, e i proverbi. Accompagnati dal violino di Virginia Sutera, interverranno l’autrice, l’assessore alla cultura Elisabetta Borgogni, Rosanna Giorgi, Marco Brogi, Paolo Ciacci, Salvatore Sutera, Tiziana Carucci.