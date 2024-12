Un dossier prezioso che farà la storia

L’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese ha fatto storia. Non era mai successo che un gruppo di dieci comuni si candidasse, tantomeno che arrivasse in finale per aggiudicarsi il titolo di Capitale Italiana della Cultura. Un traguardo importante soprattutto perché i comuni sono senesi. Si è parlato di progetto pilota, di ‘best practice’ che ha convinto i dieci sindaci dei comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita e Trequanda a non disperdere il lavoro e le energie impiegate sino a qui. Il lavoro presentato alla commissione è stato importante: "Valdichiana 2026, seme d’Italia" che conta ben 78 progetti, 32 opere di arte pubblica e 3 tagli del nastro. La vittoria di Capitale Italiana della Cultura 2026 è andata infine alla città de L’Aquila ma la Regione, con il Presidente Eugenio Giani, ha voluto riconoscere alla Valdichiana senese il ruolo di Capitale toscana della cultura, per aver creato un progetto che sarà la base per nuove iniziative di valorizzazione e sviluppo del territorio. L’occasione della candidatura ha contribuito ad elaborare un progetto che potrà essere realizzato e che punta alla valorizzazione di una zona di grande pregio della Toscana, delle sue bellezze artistiche e paesaggistiche e a uno sviluppo sostenibile che rallenti il processo di spopolamento che ha colpito alcune di quelle aree. Quest’avventura, un grande successo collettivo, è stata festeggiata ieri al Teatro Mascagni di Chiusi, alla presenza della cittadinanza e del Presidente della Regione, il quale ha deliberato un contributo di 300mila euro per realizzare alcuni progetti presenti nel dossier. Oltre a Eugenio Giani erano presenti Agnese Carletti, presidente della Provincia, Edo Zacchei, Presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, Giacomo Grazi, delegato a Valdichiana 2025 e Gianluca Sonnini, sindaco di Chiusi

F.D.