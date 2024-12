Un documentario sull’Us Poggibonsi

Svelate alcune sequenze del documentario che sarà dedicato ai cento anni della Us Poggibonsi. In occasione della cena natalizia del sodalizio giallorosso, l’altra sera a Villa Lecchi alla presenza anche della sindaca Cenni, del suo vice Carrozzino e dell’assessore Giomini accanto a dirigenti, sponsor, tecnici e atleti, è avvenuta anche la proiezione di un trailer dell’opera - tuttora in fase di realizzazione - destinata al grande schermo da parte della società di produzione Kahuna Film di Francesco Bruschettini con il regista Francesco Rossi. Quest’ultimo è intervenuto nell’occasione insieme con Gabriele Cardini, che cura l’organizzazione generale. Il Poggibonsi, con in testa il presidente onorario Lorenzo D’Aloisio e il presidente Giuseppe Vellini, con il dg Giacomo Guidi e il ds Jacopo Galbiati, ha partecipato alla conviviale in tutte le sue componenti, prima squadra, juniores e addetti ai lavori del Poggibonsi Women.