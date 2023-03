’Un calcio all’illegalità’. In campo magistrati, avvocati e Nazionale attori

"Un calcio all’illegalità" è l’iniziativa che si svolge il primo aprile alle 14,30 allo stadio "Franchi". Questo il momento forse più atteso, quando si sfideranno sul rettangolo verde le formazioni della Nazionale attori, quella dei Magistrati, dell’Ordine degli avvocati e delle forze dell’ordine. Une riedizione della già fortunata iniziativa degli scorsi anni che è diventata sempre più partecipata. Basta andare a palazzo di giustizia in questi giorni per sentire battute su possibili formazioni e inserimenti importanti in campo. Durante le interruzioni fra una sfida e l’altra ci saranno anche interventi contro il bullismo e il cyberbullismo, sui rischi legati all’uso di sostanze alcoliche, droghe e contro la violenza di genere. Insomma, una full immersion all’insegna della legalità.

In realtà sarà una giornata intera dedicata al tema che inizierà la mattina alle 10 all’Università nell’aula magna dove avverrà la premiazione del bando di concorso alla presenza delle autorità, concludendosi con la cena a scopo benefico prevista nella Contrada della Lupa per un massimo di 300 persone. A rendere possibile questa giornata sono stati la sottosezione di Siena dell’Anm, il Rotary club di Siena, le forze dell’ordine, in primis l’Arma dei carabinieri, l’Ordine degli avvocati, l’Arcidiocesi di Siena-Colle-Montalcino, il Comune, il Magistrato delle Contrade, la Nazionale attori che potrebbe portare a Siena vip del grande schermo amatissimi dal pubblico.

Un altro momento importante sarà la cerimonia, intorno alle 13, all’albero della legalità ai giardini della Lizza. L’olivo piantato proprio davanti a palazzo di giustizia da cui pendono i pensieri degli studenti e le coccarde delle Contrade. L’evento di sabato è stato preceduto da incontri formativi dell’Arma con la collaborazione di magistrati, avvocati e Rotary Siena nelle scuole per diffondere i valori della libertà.

La.Valde.