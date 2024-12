Un aiuto agli artisti. E’ nata PlayColle

A Colle è nata PlayColle, un progetto che punta a valorizzare gli artisti colligiani in ambiti come musica, pittura, fotografia e teatro. Un ‘associazione che è stata ideata da Alessandro Grassini e altri appassionati, l’associazione ha debuttato con l’evento ‘Microfoni aperti’ al circolo dell’Agrestone, dedicato ai rapper locali della Valdelsa. Tra i protagonisti del panorama musicale emergente ci sono Seth e Kopa, alias Alessandro Frati e Filippo Morrocchi, che hanno annunciato il loro album intitolato Bucoliche. Uno dei loro brani che sta andando per la maggiore è proprio Inno di Colle (in videoclip da YouTube in questa pagina), un pezzo hip-hop che racconta con ironia la vita locale. Un’occasione anche per nuovi talenti che sono legati al territorio. Il merito va a Grassini punto di riferimento del panorama musicale.