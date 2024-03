Ufficio Palio, De Rosa è il nuovo capo

Il Comune di Siena ha deciso che sarà Luigi De Rosa a raccogliere il delicatissimo testimone dell’Ufficio Palio da Guido Collodel. Il sindaco Nicoletta Fabio, dunque, ha individuato un nome in divisa per questo ruolo. E oggi il funzionario della polizia municipale assegnato al ’Servizio tecnico operativo vice comandante vicario’, originario della provincia di Salerno che dal 2021 lavora nella nostra città al comando di via Tozzi, laureato in giurisprudenza e con l’abilitazione da avvocato, sposato con una figlia, debutterà alle previsite di ammissione dei cavalli dell’Albo al Ceppo. Iniziano alle 8 con un barbero che ha vinto il Palio, Tale e quale portato da Carburo. Arriverà per un saluto ai veterinari anche il sindaco Nicoletta Fabio e con lei forse il nuovo dirigente ’in formazione’. Luigi De Rosa, appunto. "Persona in possesso delle adeguate competenze da affiancare all’attuale responsabile Guido Collodel – si legge infatti nella determina del segretario generale – al fine di acquisire nel tempo l’autonomia necessaria per divenire coordinatore dell’ufficio e successivamente nuovo responsabile". Si è potenziato l’ufficio con due persone del Comune che possono fare da supporto nel periodo di maggiore necessità per la buona riuscita della Festa: Davide Landi che già c’era dal 2023 e la new entry Leonardo Landozzi. Dunque si parte, il Palio di Provenzano è già ricco di novità

La.Valde.