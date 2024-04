Udienza riesame sequestro macchinario azienda Pian del Casone: polemiche sulla sicurezza lavorativa

Si svolge oggi l’udienza del riesame, davanti al collegio Frangini, sulla richiesta di dissequestro del macchinario di un’azienda di Pian del Casone. ’Bloccato’ al momento dell’infortunio di un operaio, il pm Elisa Vieri voleva svolgere accertamenti. E stabilire come mai il 50enne era stato colpito all’addome, venendo portato il 15 febbraio scorso in codice 3 alle Scotte. "Per quanto rimangano di primaria importanza la salute e l’incolumità dei lavoratori, ferme le esigenze investigative, abbiamo ritenuto di presentare istanza di riesame contro il sequestro del macchinario che ha causato l’infortunio poiché l’azienda – dicono gli avvocati Michele Bellandi e Chantal Matassi - ha già fatto svolgere accertamenti tecnici che ne hanno accertato l’assoluta conformità agli standard di sicurezza ed escluso criticità afferenti ai sistemi e alle dotazioni di protezione. Perciò si ritiene abnorme e ingiustificata l’adozione del sequestro".

La.Valde.