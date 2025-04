"Tutti in carrozza" a scuola con il treno delle Contrade

Sono stati momenti divertenti, formativi, inclusivi. In cui i piccoli delle scuole Tozzi e Pascoli hanno avuto modo di viaggiare, ‘su un vagone’, per le vie di Siena, rione per rione, scoprendone qualche piccolo segreto. Hanno recitato, disegnato con i colori della propria Contrada, hanno ascoltato attenti, rivolto domande curiose. Dalla pubblicazione di ‘Tutti in carrozza-Il Treno delle Contrade’, agli incontri nelle scuole, il passo è stato breve: la pubblicazione, una raccolta di filastrocche di Elena Cardaioli, con le illustrazioni di Caterina Manganelli, è piaciuta tanto e l’autrice ha iniziato a tenere ‘lezioni’ nelle aule degli istituti senesi. Accanto a lei la ‘voce narrante’ Paola Benocci, nota attrice, reduce dal successo della fiction Belcanto (Massimo Reale è stato invece presente negli incontri con i piccoli delle Contrade), e Alessandro Negro, che si è occupato della realizzazione delle tavole animate.

A tessere le fila, la casa editrice Il Leccio, che ha pubblicato il volume: con la fine della scuola ormai prossima, il ciclo di incontri è terminato, ma riprenderà. "Sì, perché è stata una bella esperienza, emozionante – spiega Carlo Covati –. E’ stato un piacere, una soddisfazione, vedere con quanta partecipazione i bambini hanno accolto l’iniziativa, con quanta trepidazione aspettavano che sullo schermo apparisse la propria Contrada o l’avversaria, per lasciarsi andare a qualche sfottò… Non posso che ringraziare tutti coloro che sono saliti sul treno’, a partire da Elena Cardaioli, con cui la collaborazione proseguirà. Ha già pronte altre filastrocche, in tema Palio, che saranno pubblicate in un prossimo volume, e sono già pronte le ‘Cartoline sbagliate’, cartoline, appunto, realizzate sempre da Caterina Manganelli, in cui una parola presenta un errore e può cambiarne il significato".

Non solo: di ‘Tutti in carrozza’, presto, prima del Palio, uscirà anche una versione in lingua inglese, dedicata quindi non ai cittini, ma ai turisti. E, sempre dedicata ai più piccoli, è la nuova edizione di ‘O Gioco o do Noia’, il quaderno di giochi e passatempi, realizzato da Marianna Gepponi, stavolta con protagonista Chiusdino. "Al sindaco Luciana Bartaletti è piaciuta tanto la pubblicazione – racconta Covati – e ci ha chiesto di realizzarne una particolare per il suo comune. Al centro del volume, quindi, il territorio chiusdinese, con particolari riferimenti all’abbazia di San Galgano".

A.G.