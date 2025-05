Tutti i temi del doppio appuntamento

L’iniziativa senese si articolerà oggi in due momenti distinti ma complementari. La mattina, nei giardini de La Lizza, sarà dedicata all’orientamento degli studenti del triennio delle scuole superiori. I ragazzi parteciperanno a un percorso guidato all’interno del truck e tra gli stand, incontrando consulenti del lavoro, esperti orientatori della Fondazione e dell’Università di Siena, nonché personale del Centro per l’impiego e degli Its. Ogni gruppo scolastico potrà avere informazioni specifiche, coerenti con i rispettivi indirizzi di studio, e consigli pratici per l’ingresso nel mondo del lavoro.

In contemporanea, all’auditorium della Cassa Edile, si svolgerà la sessione formativa rivolta a consulenti del lavoro, imprese e istituzioni, dal titolo: “Orientarsi tra nuovi linguaggi, nuovi modelli e nuovi strumenti. Il lavoro nel e del futuro”. Si parlerà di evoluzioni giuridiche del contratto di lavoro, nuove competenze richieste dal mercato, strumenti di matching tra domanda e offerta, con l’intervento di docenti universitari, rappresentanti della Fondazione Consulenti per il lavoro, esperti di reti d’impresa, innovazione organizzativa e politiche retributive. Si discuterà anche di percorsi formativi, sistema duale, imprese didattiche, strumenti di orientamento e ingresso nel mondo del lavoro, con contributi di rappresentanti regionali, formatori e specialisti in orientamento scolastico e professionale. Anche gli studenti potranno partecipare al convegno.

L’evento rappresenta un’occasione unica per mettere in relazione scuola, impresa, istituzioni e professionisti, offrendo ai giovani strumenti concreti per il loro futuro e al tempo stesso promuovendo il ruolo del consulente del lavoro come figura centrale nel sistema del lavoro e della formazione.