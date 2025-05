Tuscany Camp Il mondo corre nel Senese

SOVICILLE

Atleti da tutto il mondo scelgono Siena per allenarsi, crescere come professionisti ed uomini, studiare e vivere. Ad oggi sono 9 le nazionalità rappresentate tra i 24 atleti che vivono a Villa Ucciano, splendida struttura del 1700 nella campagna intorno a San Rocco a Pilli. Arrivano da Etiopia, Burundi, Uganda, Tunisia, Ruanda, Gracia, Finlandia ed altri ancora, vivono insieme come una famiglia, studiano, si allenano nella campagna circostante, nella pista appositamente realizzata o al campo scuola di via Avignone a Siena.

Nato da un’idea dell’allenatore Giuseppe Giambrone con il supporto di Marco Bonifazi, medico dello sport, e diTommaso Ticali, mentore dello stesso Giambrone, oggi Tuscany Camp srl conta dieci dipendenti e vari collaboratori per supportare le attività quotidiane del tema di atleti. Nel 2021, in pieno Covid, la maratona ufficile per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2021 si svolse proprio qui grazie ai contatti internazionali di Tuscany Camp. Lo sponsor tecnico è il marchio svizzero On fondata dall’ex triatleta Oliver Bernard e che coinvolge anche l’ex tennista Roger Federer.

"Nello sport una delle sfide più importanti è l’emulazione – spiega Giambrone. Facendo convivere sotto lo stesso tetto atleti vincenti con giovani prospetti si origina un circolo virtuoso, in cui c’è un positivo scambio di esperienze e di vita che motiva al risultato entrambi, sia i più giovani che desiderano arrivare e sono dunque fortemente motivati che i più grandi e magari già medagliati che hanno gli stimoli giusti per continuare a migliorare le proprie performance proprio perché seguiti alle spalle dalle nuove leve. Nei giorni scorsi due atleti passati dalla guida atletica di Giambrone, ovvero Chiappinelli e Simonelli, sono stati premiati al ministero degli Esteri nell’ambito di un progetto di valorizzazione dell’integrazione che ha permesso di portare a conoscenza del ministro Tajani il progetto Tuscany Camp che sarà a breve protagonista di iniziative mirate di valorizzazione del made in Italy nelle ambasciate africane.

Infine, venerdì 30 il Tuscany Camp si aprirà ai runner amatoriali per "Tuscany Camp Race" la manifestazione che permetterà di correre in compagnia di alcuni degli atleti olimpici più forti in circolazione. Valido come "Memorial Mauro Mancini Proietti", l’evento prevede una gara competitiva di 11,6 km ed una camminata di 5km al tramonto, organizzate dall’Asd Voltebasse in collaborazione con la società Filarmonica di San Rocco proprio intorno a San Rocco a Pilli. Un modo per correre guardando da vicino i campioni.

G.P.