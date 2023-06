Truffatori di anziani “espulsi” da Siena per tre anni

Siena, 4 giugno 2023 – Due pluripregiudicati, dediti a truffe agli anziani, sono stati allontanati da Siena dopo l’intervento della polizia.

E’ stato un poliziotto della Divisione Anticrimine libero dal servizio, da tempo impegnato nell’attività di sensibilizzazione rivolta soprattutto agli anziani per la prevenzione delle truffe ai loro danni, a notare un’auto sospetta in via San Pietro. A bordo tre persone, due uomini e una donna: uno di loro era vestito particolarmente bene, proprio come solitamente fanno i truffatori che si presentano nelle abitazioni degli anziani professandosi avvocato o incaricati del ritiro dei soldi per via di un incidente inventato o di un arresto di un parente in realtà mai avvenuto.

Il poliziotto ha bloccato l’auto e, dopo essersi qualificato, ha identificato i tre soggetti provenienti dalla Campania. Con l’aiuto dei colleghi li ha portati in Questura per approfondire gli accertamenti nei loro confronti. I due uomini sono risultati già indagati in diverse località del Centro-Sud per svariate truffe.

Ai tre è stato notificati il foglio di via obbligatorio da Siena con divieto di ritorno per tre anni.