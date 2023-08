Nuova ondata di truffe, il sindaco: "Non date soldi". Uomo ‘salvato’ dal suo medico

Siena, 2 agosto 2023 – Ai truffatori la fantasia non manca. Dopo la 90enne ’salvata’ dalla vicina di casa che l’ha sentita parlare al telefono, disperata, con i malviventi fioccano altre segnalazioni. Da Siena, vedi la zona nord, Petriccio-Acquacalda, alla provincia.

Numerose arrivano da Arbia, a due passi dalla città. Tanto da indurre il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci a lanciare l’allarme, mettendo in guardia i cittadini. "Sono in corso truffe telefoniche.

I malviventi hanno la capacità di clonare la voce dei vostri parenti più prossimi. Parenti che vi chiederanno aiuto, vi diranno di essere in difficoltà, che hanno impellente necessità di denaro in contanti o preziosi perché sono finiti nei guai. Non date soldi, non fateli entrare in casa. Chiamate le forze dell’ordine, chiedete aiuto ai vicini, non fatevi convincere. La richiesta di denaro è un inganno, nessun organo di polizia o altro ente pubblico sanitario o assistenziale domanda soldi".

L’ondata che ha interessato Arbia emerge anche dal racconto sui social. Un efficace tam tam per evitare di finire nelle grinfie dei truffatori. C’è chi si è sentito comunicare che il figlio era ricoverato in gravi condizioni per aver provocato un incidente, l’avvocato voleva migliaia di euro per evitare l’arresto.

Fortunatamente l’uomo era stato ’istruito’ e quindi ha riattaccato. Altri raccontano che anche i propri genitori sono entrati nel mirino dei malviventi. Erano ben informati, questo è inquietante. In un caso conoscevano nome e cognome della figlia, si sono presentati come studio legale, raccontando sempre la storia dell’incidente.

Fortuna ha voluto che in quel momento ci fosse in casa del pensionato la dottoressa che lo stava visitando. E che gli ha detto di lasciar perdere perché era una truffa. In questa circostanza non ce l’hanno fatta a spillare soldi agli anziani, in altre però hanno rubato gioielli e soldi.

"Rischiano di far prendere un infarto agli anziani comunicando che i loro cari hanno avuto incidenti, che sono gravi", commentano in molti preoccupati. Un aspetto da non sottovalutare, molti restano scioccati anche se il raggiro non va a buon fine. Sembra inoltre, dalle segnalazioni incrociate, che ci sia un nome ricorrente che viene speso in occasione delle chiamate, quello di un fantomatico avvocato che avrebbe contattato diverse persone.