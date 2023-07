Truffatori scatenati Gli anziani nel mirino

È l’ora delle truffe. Chi ne è il protagonista non guarda in faccia a nessuno, neanche agli anziani che oltre a dover affrontare il caldo degli ultimi giorni si devono destreggiare tra delinquenti truffatori. È la stessa Arma dei Carabinieri a comunicare che negli ultimi giorni si è verificata, purtroppo, una truffa sul territorio comunale di Monteriggioni. La truffa è stata perpetrata lo scorso martedì nei confronti di anziani, ad opera di soggetti che si sono presentati uno come appartenente alle Forze dell’Ordine e l’altro come avvocato. Tra i consigli che vengono dati dai Carabinieri attraverso una campagna d’informazione per prevenire questi eventi criminosi c’è quello di chiamare in prima istanza il 112, nel momento in cui si presenta uno sconosciuto alla porta della propria casa.

Fondamentale è, infatti, sapere che nessuno può chiedere del denaro, dei gioielli sia telefonando o presentandosi direttamente a casa, inoltre, è fondamentale non far entrare in casa sconosciuti. Una delle scuse più frequenti è quella di sostituire delle banconote false, chiedere in cambio del danaro o dei gioielli per salvare un parente caduto in disgrazia o per farlo uscire di prigione. Queste elencate sono tutte tipologie di truffa. Le più classiche, ma ne esistono migliaia. L’aspetto fondamentale è non fidarsi di sconosciuti e telefonare immediatamente alle forze dell’ordine. La modalità utilizzata anche in questo ultimo caso verificatosi sul territorio di Monteriggioni è stata la medesima di una di quelle descritte durante le giornate informative sul territorio, condotte dai Carabinieri della stazione di Monteriggioni e l’Amministrazione comunale di Monteriggioni. Da sottolineare, quindi, il grande lavoro dell’Arma.