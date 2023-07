Dilagano le truffe agli anziani Le raccomandazioni dell’assessore

TERNI - Dilagano le truffe agli anziani tanto che l’assessora comunale al welfare , Viviana Altamura, lancia un appello: "Raccomando a tutti i cittadini, in particolare ai più anziani, di non aprire mai la porta, anche a presunti rappresentanti delle forze dell’ordine, se non prima di aver avuto riscontro dai reali centralini di pubblica sicurezza, come il 113, il 112 o la centrale della polizia locale (0744 426000)". "Anche in questi giorni – prosegue Altamura – ci sono stati nuovi casi di furti e truffe con persone spacciatesi per rappresentanti di forze dell’ordine, che hanno bussato a casa di anziani e poi approfittato della situazione una volta nell’abitazione. L’ultimo caso di cui ho contezza è accaduto pochi giorni fa, nella zona di Collescipoli: alcuni malviventi si sono spacciati per carabinieri e con la scusa di dover sequestrare un’auto si sono introdotti in casa di anziani per poi derubarli. Raccomando di non aprire a nessuno ma di informarsi prima presso le forze dell’ordine".