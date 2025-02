Truffano anziana, presi. Bloccati dai carabinieri

Aumentano, purtroppo, le tentate ‘truffe del finto avvocato’, soprattutto a danno degli anziani, ma, per fortuna, aumenta anche il numero delle persone che sanno come reagire e di poter contare su forze dell’ordine sempre più efficienti anche in questi casi. Come è successo a Colle, dove un’anziana signora è rimasta vittima dei ‘soliti ignoti’, ma solo per pochi minuti perché la pronta reazione dei nipoti e la rapida risposta dei carabinieri della stazione colligiana dell’Arma li hanno messi presto fuori gioco.

Sono proprio i nipoti, Luca e Sara, a raccontare come sono andate le cose. "Nel primo pomeriggio – spiegano – la nonna é stata contattata da delle persone al telefono che, fingendosi carabiniere e avvocato, hanno fatto leva sulla sua sensibilità, menzionando il nome della figlia, dicendo che aveva investito una ragazzina di 14 anni e che servivano soldi per evitarle la galera. Le hanno detto che sarebbero passati dopo poco tempo a ritirare i soldi e oggetti di valore. Anche per l’età, nonna è andata subito nel panico, ha creduto al tutto e si è fatta truffare facilmente". Fin qui la parte brutta della vicenda con l’apparente vittoria dei truffatori, ma nel ‘secondo tempo’ tutto è cambiato.

Dopo aver consegnato soldi e gioielli ai due mascalzoni, l’anziana signora è andata dritta filata a raccontare tutto ai nipoti che, capendo al volo cosa era successo, sono corsi a denunciare il fatto ai carabinieri con la precisa descrizione degli imbroglioni fatta dalla nonna.

"I carabinieri si sono subito mobilitati – prosegue il racconto – e nel giro di una sola ora sono riusciti a rintracciare l’auto e le persone. Grazie ai carabinieri di Colle da tutta la nostra famiglia! C’è chi pensa di poter mettere in dubbio il lavoro e la professionalità delle forze dell’ordine, ma ricordate che quando nelle vostre case o in qualsiasi ambito vi succede qualcosa, il vostro primo pensiero è quello di contattarle perché siamo tutti consapevoli che lavorano per tenerci al sicuro. Quindi, prima di giudicare e puntare il dito, ragionate sulle persone che rischiano ogni giorno quando vanno a lavorare! In ogni mestiere ci sono bravi e meno bravi, ma l’importante è sapere che le forze dell’ordine sono qui per proteggerci e per aiutare, proprio come nel nostro caso, una signora anziana, ingenua e sensibile".