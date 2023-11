Trovati simboli antisemiti. Stella di David equiparata ad una svastica nazista. Scritta ’Palestina libera’

di Laura Valdesi

SIENA

Una stella di David equiparata ad una svastica. E in un caso la sola scritta "Palestina libera". Sono state trovate domenica mattina, dietro segnalazione dei cittadini, sia a Poggibonsi che a Siena, in quest’ultimo caso una al Ruffolo e l’altra a Taverne d’Arbia. Ennesimo preoccupante rigurgito di nazismo dopo che, solo qualche giorno fa, sempre in Valdelsa, sulla pista ciclabile tra Colle e Poggibonsi era apparsa la scritta con la vernice "W Hamas W Iran". Ed in seguito qualcuno aveva attaccato un adesivo su un lampione, nella pista nel tratto poggibonsese, con scritto "Morte ai Giudei".

Sullo sfregio alla memoria della Shoah indaga la digos di Siena con il supporto della polizia municipale , esaminando le telecamere di videosorveglianza per risalire a chi ha preso la vernice celeste per fare queste scritte. Anche se, soprattutto nel caso di Taverne ma anche del Ruffolo, potrebbero essere usciti dalla Siena-Bettolle e quindi la difficoltà di individuarli risulterebbe forse maggiore. Certo è che l’episodio è accaduto proprio alla vigilia delle celebrazioni dell’80esimo anniversario della deportazione degli ebrei nei campi di concentramento nel 1943 con iniziative pubbliche. Nella nostra città, come si ricorderà, in via Fiorentina al civico 87 ci sono le due pietre d’inciampo in memoria di Giacomo Augusto Hasdà e Ermelinda Bella Segre, due senesi arrestati il 6 novembre 1943 e uccisi otto giorni dopo il loro arrivo nel campo di sterminio di Auschwitz.

Tornando alle scritte, una stella di David equiparata alla svastica nazista è stata trovata all’uscita dello svincolo di Poggibonsi sud, venendo da Siena, sul muro appena rifatto. Identiche a quelle apparse sulla parete del cavalcavia della Siena-Bettolle a Taverne che porta a Presciano, proprio accanto al murale commemorativo della battaglia di Monteaperti realizzato dall’artista Francesco Del Casino nel 2008. Simboli che sono stati parzialmente coperti dagli operai comunali, attivati dalla Municipale. Così come al Ruffolo dove c’era invece la scritta. Quasi sicuramente la mano che le ha realizzate, almeno quelle di Taverne e Poggibonsi, appare la stessa. Identica la direttrice.