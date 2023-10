Trigano, Cisl fiduciosa: "Sì al tavolo unitario"

"Portiamo avanti con coerenza il nostro percorso, auspicando anche un tavolo unitario". Così Fim Cisl, per voce del segretario Giuseppe Cesarano, interviene sulla questione Trigano in una nota a firma pure della Rsu della stessa sigla sindacale.

Una settimana è trascorsa dallo sciopero di due ore, nel pomeriggio, indetto dalla Fiom Cgil senza l’adesione della Fim Cisl, con la partecipazione di un centinaio di lavoratori davanti ai cancelli del polo della camperistica valdelsana a Cusona di San Gimignano: in quell’occasione è partita a opera della Fiom Cgil la richiesta all’azienda di stabilizzazioni di contratti a termine e di riduzione di differenze di salario tra neo assunti e dipendenti di Trigano di più lunga data.

Qual è invece la posizione di Fim Cisl? "Siamo tuttora convinti di aver fatto bene a sottoscrivere gli accordi, a partire dal 2015 per proseguire poi con il 2019 – afferma Cesarano – perché quelle intese tra l’azienda e le organizzazioni sindacali hanno permesso a Trigano di crescere nella quantità di personale al lavoro e di stabilizzare nel tempo circa 300 contratti a termine. E soprattutto, aspetto a nostro parere da non dare per scontato, Trigano ha potuto mantenere la produzione di mezzi del plein air sul territorio della Valdelsa".

In merito all’accordo più recente, di due settimane or sono, Fim Cisl spiega: "Anche in quel caso abbiamo dimostrato di ‘mettere la faccia’ come sempre – conclude Cesarano – in quanto per noi gli accordi sono sacri, fossero anche solo di tipo verbale".

Paolo Bartalini