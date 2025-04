Trigano: c’è il premio di risultato. Accordo tra azienda e sindacati

Premio di risultato pari a 2mila 300 euro per i lavoratori di Trigano. Le Rsu, in maniera unitaria con le componenti Fim Cisl e Fiom Cgil, siglano insieme all’azienda l’intesa relativa alla stagione produttiva in corso (1 settembre 2024 - 31 agosto 2025)) della multinazionale della camperistica in Valdelsa. Il raggiungimento di determinati obiettivi, sulla base di quanto stabilito, comporterà l’assegnazione del compenso aggiuntivo ai dipendenti nella cifra indicata. Esprime gradimento in proposito Salvo Corsentino (al centro nella foto) per la Rsu Fim Cisl di Trigano, stabilimento di Cusona di San Gimignano: "Siamo soddisfatti di questo esito. Un accordo fra le parti che riconosce la produttività e l’impegno dei lavoratori, valorizzando il modello Fim Cisl improntato sulla contrattazione, sul riconoscimento delle maestranze e sulla loro partecipazione. In una fase caratterizzata da alti e bassi nel mercato del settore, non è stato semplice arrivare alla formulazione di un premio con i parametri a esso collegati". Da Fiom Cgil di Siena, la segretaria Daniela Miniero (nella foto): "La firma su un integrativo è sempre positiva, come la buona prassi di una contrattazione che eroga soldi ai lavoratori. Da tali profili, i riscontri sono favorevoli. Come struttura Fiom Cgil, auspico per il futuro che Trigano possa migliorare certi elementi previsti nell’intesa attuale. Bene gli aspetti economici, ma sono fondamentali anche delle maggiori tutele per i lavoratori: speriamo che l’azienda tenga conto, in seguito, di questi aspetti. Considerando pure che l’accordo, sottoposto a votazione, ha ricevuto tra i dipendenti di Trigano a Cusona un sì a maggioranza: 192 favorevoli e 121 contrari, non pochi". Oltre a Trigano il premio di risultato interessa anche Sea, nella sede di via Val d’Aosta a Poggibonsi, e il polo di Chiano, zona industriale di Barberino Tavarnelle. Un’erogazione che dunque riguarda, in totale fra i tre stabilimenti, circa 750 addetti. Lo rilevano Gianluca Rossi e Sergio Giordano (loro stessi nella foto), delegati di Fim Cisl nelle Rsu nei rispettivi luoghi di lavoro. "Soddisfatti per il premio e anche per un altro dato: a livello di gruppo – concludono – sessanta lavoratori sono stati da poco inseriti a tempo determinato. Nuove assunzioni con contratti Trigano, senza il ricorso ad agenzie di lavoro interinale". Paolo Bartalini