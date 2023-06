Tribunale Superiore Acque Pubbliche, Verdetto sul 'Tubone' di Colle entro 2 Mesi

Potrebbero volerci altri due mesi, o forse più, per conoscere il verdetto del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sulla controversa questione del ‘Tubone’ di Colle, la cui ultima udienza si è svolta il 28 giugno a Roma. Sessanta giorni è, infatti, il termine entro il quale il Tribunale collegiale deve depositare le sentenze dopo aver ‘trattenuto la causa in decisione’ come, secondo quanto rende noto il comitato civico Elsa Viva che cura uno dei due ricorsi a supporto di quello principale presentato dal Comune, ha fatto il Tsap mercoledì scorso. Da un punto di vista procedurale, l’espressione giuridica ‘trattenere la causa in decisione’ vuol dire che il Tribunale ha preso possesso del fascicolo del procedimento, per studiarlo e scrivere la sentenza. Tempi? Come lo stesso comitato spiega, "il deposito della sentenza dovrebbe avvenire entro 60 giorni, ma il termine non è perentorio".