Tredici milioni di euro per il ponte Nove Luci

Il ponte Nove Luci di Castiglione d’Orcia si farà. La Regione Toscana nella proposta di legge di bilancio ha destinato alla sua realizzazione 13 milioni di euro, necessari per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’infrastruttura. "Tra i molti investimenti previsti dalla legge di bilancio approvata dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – c’è anche la copertura del finanziamento necessario per il rifacimento del ponte Nove Luci di Castiglione d’Orcia, opera a lungo attesa dalla popolazione e fortemente richiesta sia dal sindaco di Castiglione d’Orcia Luca Rossi che dalla Provincia di Siena, che ha a sua volta stanziato le risorse necessarie per il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera".

"Tra pochi giorni – ha concluso il presidente – la legge di bilancio sarà votata dal Consiglio regionale e poi si entrerà nella fase operativa, che finalmente darà il via alla ricostruzione di un’opera di alto valore architettonico e funzionale. Questo investimento mostra chiaramente quanto la Regione sia vicina alla realtà della provincia di Siena e ai suoi cittadini".

Il crollo del ponte Nove Luci venne provocato da una copiosa piena del fiume Orcia il 28 novembre 2012 e nel tempo ha comportato la chiusura della strada provinciale che dalla Cassia, da Gallina collega la Val d’Orcia, a Pienza e di conseguenza alla Val di Chiana. La Provincia aveva realizzato un progetto definitivo per la ricostruzione. Mancavano, però, i finanziamenti. La Provincia di Siena, nel corso dell’ultima variazione di bilancio appena approvata ha stanziato 550mila euro per la progettazione del Ponte, risorse che sarà possibile utilizzare solo ora che è stata ricevuta la conferma del finanziamento dell’opera da parte della Regione Toscana.

"Esprimo grande soddisfazione e ringrazio per la decisione il presidente della Regione Giani di prevedere, nella proposta di legge della manovra di bilancio 2025, 13 milioni di euro per la ricostruzione del Ponte – ha commentato la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti –. La Provincia è pronta a fare la sua parte. Proprio nel corso dell’ultima seduta del Consiglio provinciale, infatti, abbiamo ratificato la variazione di bilancio che stanzia 550mila euro. Ringraziare il presidente che mi ha preceduta David Bussagli, il senatore Silvio Franceschelli – ha aggiunto – , il sindaco di Castiglione d’Orcia Luca Rossi e i rappresentanti regionali di riferimento". E infine: "Per me riuscire a dare una risposta a un territorio considerato marginale è molto importante – ha concluso Carletti –. Il ponte è infatti un’opera infrastrutturale di collegamento strategico per il sud della provincia di Siena a servizio non solo dei residenti e dei turisti ma anche e soprattutto del sistema delle imprese che operano fino alla Val di Paglia".