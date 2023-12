Tre bollini rosa per il Policlinico al Ministero

Importante riconferma per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese a cui sono stati assegnati, ancora una volta, i tre bollini rosa, riconoscimento riservato agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile, ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. La premiazione in una cerimonia svoltasi al Ministero della Salute. Oltre ai bollini rosa l’Azienda ospedaliera ha ricevuto una menzione speciale per aver aderito al concorso Best Practice Fondazione Onda ’gestione complicanze funzionali tumore prostata’. A ritirare il riconoscimento per il Policlinico la dottoressa Letizia Bracci, referente sanitaria per il progetto ’bollini rosa’. Gli Ospedali premiati con il Bollino Rosa vengono valutati alla luce dei percorsi sulle specialità con maggior impatto epidemiologico nell’ambito della salute femminile.