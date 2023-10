Tre auto coinvolte in un tamponamento

Paura ieri sulla Cassia da Poggibonsi a Barberino per uno spettacolare tamponamento in cui sono rimaste coinvolte tre auto. Il bilancio è di un ferito. Si tratta di un 42enne di Poggibonsi, le cui condizioni comunque non sono preoccupanti. L’incidente, l’ennesimo su questa strada particolarmente pericolosa, ha provocato file e rallentamenti. E’ intervenuta una pattuglia della polizia municipale.