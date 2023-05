Trattore cade da camion in corsa Tragedia sfiorata a Campostaggia

di Marco Brogi

Tragedia sfiorata nella mattinata di ieri alla rotatoria di Campostaggia, nei pressi dell’ospedale. Un camion ha ‘perso’ il trattore a cingoli che stava trasportando sul rimorchio. Il mezzo agricolo, con il francizolle attaccato, è caduto sull’asfalto. Il boato si è sentito a diverse centinaia di metri. Se non ci sono né vittime né feriti, è per una fortunata serie di coincidenze. Il caso ha voluto che in quel momento non transitasse nessuno: né a piedi né in macchina. Erano da poco passate le 8 e il camion con il rimorchio stava percorrendo la rotatoria di Campostaggia, all’incrocio tra la 68 per Colle e la Cassia per Staggia, un punto sempre particolarmente trafficato. All’improvviso, per cause ancora da accertare, il trattore è precipitato dal rimorchio. E con il trattore è caduto sulla strada anche il morgano frangizolle agganciato al mezzo agricolo.

Il carico, del peso di oltre quattro tonnellate, non ha colpito nessuno, ma la paura è stata veramente tanta. Anche per l’autista del camion. Nel giro di qualche minuto sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi e i carabinieri della compagnia valdelsana.

Per rimuovere il trattore e il morgano frangizolle è stata chiesto l’intervento di una gru privata, giunta poco dopo. Si sono formate delle lunghe file, ma la situazione dopo circa un’ora è tornata per fortuna alla normalità.

"Ho sentito un rumore fortissimo, mi sono voltato a vedere cosa era successo e ho visto il trattore sull’asfalto. Poteva scapparci il morto". Nel racconto di un automobilista di Poggibonsi che era appena passato dalla rotatoria il racconto di quei concitati istanti. Quella di ieri per i vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia è stata una giornata davvero molto lunga intensa.

Sono infatti dovuti intervenire varie volte nell’arco di poche ore, tra l’altro anche per un incendio in una ditta nel territorio comunale di Casole d’Elsa. Erano andati a fuoco alcuni pancali di legno, ma le fiamme (la cui origine è da chiarire) sono state spente rapidamente e i danni sono di lieve entità. Niente di grave, insomma, o comunque ben poca cosa rispetto a quanto era accaduto nella prima mattinata alla rotatoria di Campostaggia, dove quel trattore caduto sulla strada dal rimorchio del camion per un niente non ha provocato una tragedia.