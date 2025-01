Trasferimento di Colleverde nell’emiciclo di San Miniato: "Unica strada percorribile"

Sarà trasferita, dal 27 gennaio, la scuola primaria “Colleverde” nella struttura dell’emiciclo di San Miniato, in piazza della Costituzione. Il Comune lo ha già comunicato alle famiglie dei bambini e delle bambine che frequentano la struttura e che sono in comunicazione con la dirigenza scolastica per l’iter necessario. L’amministrazione comunale assicurerà un servizio navetta di trasporto verso l’immobile scelto per ospitare, al momento fino alla conclusione dell’anno scolastico, la scuola.

"Abbiamo preso atto – spiega l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Lorenzo Loré – delle segnalazioni pervenute, delle problematiche emerse e delle proficue interlocuzioni con la proprietà dei locali, cercando di trovare loro soluzione. Non è stato possibile individuare scelta diversa da quella di trasferire le sette classi. L’unica soluzione percorribile nell’immediato è l’emiciclo di San Miniato, in piazza della Costituzione. Abbiamo fatto tutte le verifiche tecniche sull’emiciclo, già utilizzato come immobile ‘jolly’ per altre scuole, visti i numerosi interventi di adeguamento che stiamo portando avanti, e risponde a tutte le esigenze. Comprendiamo i disagi per le famiglie ma siamo al lavoro per individuare quanto prima la nuova sede di ‘Colleverde’".

Nell’ottica dello spostamento il Comune di Siena ha stabilito di far traslocare il Centro di aggregazione giovanile (Cag) “La base” dai locali dell’emiciclo al vicino centro civico “La Meridiana”, in via Pietro Nenni. Gli ambienti di destinazione del Cag necessitano, però, di alcuni piccoli interventi di manutenzione: attualmente il Cag è chiuso e il servizio non è disponibile.