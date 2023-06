Trascina la moglie fuori dall’auto e l’abbandona in una strada di campagna: arrestato

Siena, 10 giugno 2023 – Maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie: questa l'accusa per la quale un 43enne di Siena è finito agli arresti domiciliari in esecuzione di una misura di custodia cautelare.

Le indagini, condotte dai carabinieri, sono scattate dopo che, al culmine di un litigio avvenuto per futili motivi, il 43enne avrebbe trascinato fuori dall'auto la moglie abbandonandola in una strada di campagna alle porte di Siena. In quell'occasione la donna è stata poi soccorsa da un passante e accompagnata al pronto soccorso dove le sono state riscontrate lesioni, escoriazioni e ferite.

I militari avrebbero poi accertato almeno una quindicina di casi, tra gennaio e maggio, di violenza fisica e verbale ai danni della donna da parte del marito. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma nel corso della loro convivenza l'indagato avrebbe esercitato violenze fisiche e psichiche, tanto da far precipitare la vittima in un fortissimo stato di ansia e di paura. Per il 43enne il gip del tribunale di Siena ha anche disposto l'applicazione del braccialetto elettronico per garantire il mantenimento della distanza minima dalla vittima e dai luoghi da questa frequentati.