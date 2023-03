Tragedia al bivio per Casole In moto contro un camper Muore centauro di 50 anni

Gita finita in tragedia. È accaduto domenica, per le sinuose quanto pericolose curve della 68. Dramma sulla via del turismo con, purtroppo, una vittima. Deceduto sul colpo: lo scontro è stato, quindi, fatale, nei pressi del bivio per Casole. Tutto è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 12 poco prima delle 15. La vittima è Nicola Pittau, un uomo di 50 anni residente in Sardegna esattamente di Quartu, domiciliato in provincia di Pisa per lavoro. Stava viaggiando sulla sua inseparabile moto, partecipando ad una gita organizzata da un’associazione motociclistica regionale ‘La perla del Tirreno’.

Poco prima dell’incidente Pittau aveva postato la sua ultima foto accanto alla sua moto sui suoi social. Ad oggi dai primi rilievi sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto frontalmente con un camper che viaggiava in direzione opposta alla sua. All’interno del camper una famiglia straniera in vacanza. All’arrivo dei soccorsi era ancora vivo, ma è deceduto poco prima che fosse trasportato con il Pegaso. Immediato è stato l’arrivo dei soccorritori sul posto, ma nulla hanno potuto fare. Sono intervenuti i mezzi di soccorso della Misericordia di Volterra e di Saline di Volterra. L’incidente è stato rilevato dai carabinieri del Comando di Volterra.

Nel pomeriggio della scorsa domenica si è rincorsa anche la comunicazione di Anas che ha informato delle modifiche alla viabilità. "A causa di un incidente al km 51,400 nel territorio comunale di Volterra, la strada statale 68 "di Val Cecina", è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni". La 68, infatti, è stata chiusa per quattro ore. L’ennesimo caso di cronaca che descrive la morte di un autista sulla Ss 68. Infrastruttura che con l’arrivo delle belle giornate diventa una delle principali arterie della Toscana per raggiungere la ‘Costa degli Etruschi’. Una strada del turismo per eccellenza, la quale ogni anno vede aumentare il volume del traffico, ma la quale conserva in larga parte un tracciato stradale obsoleto e pericoloso. Fa stridere ancora di più la notizia rilanciata ad ottobre dello scorso anno da La Nazione del congelamento dei finanziamenti per l’ammodernamento della 68 (tre milioni di euro).

Lodovico Andreucci