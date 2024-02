Tragedia a Firenze: Unità cinofile senesi tra i soccorritori - Solidarietà nazionale

C’è anche uno dei cani impiegati nella ricerca di persone rimaste sotto le macerie del terremoto in Turchia fra le unità cinofile dei vigili del fuoco impiegate ieri a Firenze dopo il crollo nel cantiere. Le operazioni di soccorso, spiegava ieri il comando del capoluogo regionale, proseguivano senza sosta per individuare i tre operai che mancavano all’appello. Circa 50 persone, con varie specializzazioni, dai comandi di Firenze, Prato, Pistoia, Livorno, Lucca, Grosseto e appunto Siena. L’Unità cinofila senese è partita dal distaccamento di Poggibonsi mentre dalla sede centrale sono partiti altri 4 vigili con alcuni mezzi per andare a dare una mano.

Tanti i messaggi su facebook dei sindaci che si univano al lutto regionale proclamato dal presidente Eugenio Giani per una tragedia sul lavoro che ha scioccato tutti. E anche la Whirlpool di Siena ieri pomeriggio a fine turno si è fermata per due ore per la tragedia. Nei prossimi giorni proseguiranno anche le iniziative a livello nazionale.

Bandiera a mezz’asta a Palazzo Pubblico a seguito della tragedia che si è verificata ieri a Firenze sul cantiere di un supermercato in costruzione. "A seguito della proclamazione del lutto regionale per la giornata di sabato 17 febbraio – annuncia una nota di palazzo pubblico – l’amministrazione comunale ha deciso di esporre la bandiera della Balzana del Comune di Siena a mezz’asta e listata a lutto. Disposto anche il rispetto di un minuto di silenzio negli uffici comunali alle ore 10".