Tra Borghi e Cantine, festa del gusto: "La Dolce Strada: trova l’Igp"

Tra Borghi e Cantine, ’Dove la tradizione incontra il Gusto’ arriva al settimo appuntamento. In questa tappa entrano in scena San Gimignano e il Ristorante il Pino. Qui i piatti incontreranno i vini di Arrigoni Winery. Continua così il viaggio nel gusto di Tra Borghi e Cantine che incontra a San Gimignano “La Dolce Strada: trova l’Igp” in collaborazione con Coripanf e Vetrina Toscana. Parteciperà Masoni Industria Dolciaria che, con i suoi Ricciarelli e il suo Panforte Igp di Siena, farà dolce la strada di Tra Borghi e Cantine. Tutto il calendario

Il 21 novembre invece è protagonista il Ristorante la Merla a Stigliano, a Sovicille, con i vini di Capanna Winery di Montalcino. Infine, il 28 novembre Betulia di Bettolle con i vini dell’Azienda Agricola Tiberini Radici profonde di Montepulciano.