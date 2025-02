Toscano: "Ok le visite dopo le prove all’alba"

"Una riunione molto cordiale, costruttiva come sempre. L’abbiamo chiesta noi capitani per affrontare al meglio tutta la parte della preparazione al Palio, visto che il Protocollo sta per partire", chiarisce il decano dei capitani Alessandro Toscano quando, poco prima delle 20, esce dalla riunione con il sindaco e i colleghi in Comune. Fra gli argomenti sul tavolo "la previsita a Pian delle Fornaci, una cosa positiva ed utile per iniziare un percorso differente. Rapidissimo, poi, l’aggiornamento sul Regolamento del Palio e sui lavori svolti fino ad ora". Ma se si chiede qualche dettaglio a quest’ultimo riguardo Toscano confessa di non poter svelare nulla.

Fasi organizzative del Palio, si diceva. Sul tavolo dell’incontro anche l’attività del maniscalco e gli attrezzi di cui necessita per il suo lavoro. Impossibile non parlare dei cavalli e del fatto che i 4 anni dal 2025 devono aver compiuto questa età per poter partecipare all’addestramento e alle corse. "Abbiamo ascoltato al riguardo le spiegazioni del sindaco. E’ stato chiesto di avere la disponibilità a gestire i 4 anni compiuti", altra novità di stagione su cui i capitani non si sbilanciano. Mentre Toscano è netto nel valutare positivamente le visite introdotte dopo le prove di notte: "Per noi rappresentano una garanzia di sicurezza per avere a disposizione mezzosangue quanto più sani possibile anche a salvaguardia della Festa".

Il futuro decreto della presidenza del consiglio che sostituirà l’ordinanza Gemmato, in scadenza il 17 aprile, è il convitato di pietra di ogni riunione che riguarda il Palio. Compresa quella di ieri. "Appena sarà pubblicato potremo parlare e discutere, ad ora è inutile fare considerazioni", chiude Toscano. Sembra comunque che l’iter nei palazzi romani sia già in fase avanzata, chissà che il colpo di scena non possa arrivare addirittura prima del previsto.

La.Valde.