Toscana Life Sciences. FMps lancia il professor Frati: "Lusingato dalla nomina"

E’ ufficiale: il professor Francesco Frati entra in Toscana Life Sciences, in corsa per la presidenza. Dopo le dimissioni da presidente presentate da Fabrizio Landi nei giorni scorsi, ieri la Deputazione Amministratrice della Fondazione Mps ha nominato "il nuovo consigliere di indirizzo di Fondazione TLS - si legge nella nota diffusa da Palazzo Sansedoni –, il professor Francesco Frati, già Rettore dell’Università degli Studi di Siena, in sostituzione del dimissionario ingegner Fabrizio Landi".

L’ingresso di Frati in Tls arriva dalla porta del Consiglio di indirizzo, al cui interno poi sarà nominato il presidente della Fondazione. "Sono lusingato dalla decisione della Fondazione Mps di nominarmi quale componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Tls - fa sapere il professor Frati –. Conosco la Fondazione Tls dalla mia precedente esperienza di rettore dell’Università e sono convinto del contributo che essa fornisce alla valorizzazione del nostro territorio quale nodo di livello internazionale nell’ambito delle scienze della vita. Spero di poter contribuire al rafforzamento di questo ruolo in collaborazione con tutte le istituzioni che sostengono la Fondazione Tls".

Contestualmente alla nomina del nuovo consigliere, Fondazione Mps saluta il presidente uscente Landi, riconfermato nel CdI da Palazzo Sansedoni nel 2021: "Il presidente Carlo Rossi e gli organi - prosegue la nota della Fondazione Mps – ringraziano l’ingegner Landi per l’impegno profuso in questi anni a favore di TLS. Nei dieci anni della sua presidenza (dal 2024) la Fondazione Tls è cresciuta sia nel numero delle aziende incubate, sia nella capacità di attrarre elevate professionalità nel campo della ricerca. Si apre ora un percorso che deve essere rivolto al consolidamento di questo sviluppo valorizzando tutte le possibili sinergie che la presenza di imprese e della Fondazione Biotecnopolo offrono al Distretto delle Scienze della vita".

Il primo passo per definire il nuovo board è dunque fatto: al Consiglio di indirizzo - che potrebbe essere riunito il prossimo 17 ottobre – spetta eleggere il Cda di Tls e come presidente, uno dei suoi membri. I consiglieri di indirizzo sono 14, in rappresentanza di 11 enti nominanti, tenuto conto che Fondazione Mps ne nomina tre: gli altri nominanti (un consigliere ciascuno) sono Banca Mps, Regione Toscana, Provincia, Comune, Camera di Commercio, AouSenese e le cinque università toscane, ovvero Siena, Firenze, Pisa, Sant’Anna e Normale. L’elezione del presidente deve risultare quasi all’unanimità, con il voto di almeno 12 dei 14 membri del Consiglio di indirizzo.

