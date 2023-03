Tortura in carcere, condannati cinque agenti di polizia penitenziaria

Siena, 9 marzo 2023 – Dopo 5 anni arriva la sentenza sul caso del carcere di Ranza, a San Gimignano, con cinque agenti di polizia penitenziaria condannati per tortura in concorso in relazione al pestaggio di un detenuto tunisino nel 2018 durante un agitatissimo trasferimento di cella.

Condanne che il giudice Spina ha quantificato dai 5 anni e 10 mesi ai sei anni e mezzo. Le difese annunciano appello.