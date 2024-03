Torrita, quiz sul palio. Una vigilia in allegria

Questa sera, ore 21.30, il programma del Palio dei Somari di Torrita propone al Teatro degli Oscuri il sempre partecipato e atteso quiz ’Chissà se in contrada si sa’, evento in cui i giovanissimi contradaioli saranno interrogati sulle vicende paliesche in una serata dove non mancherà la gara per la frittella più buona, il dolce tipico di San Giuseppe a cui la festa è dedicata. Storia del Palio dei Somari che torna protagonista nella mente e nel cuore dei torritesi quando mancano cinque giorni alla corsa.

Tante le sfide nelle sfide, Porta Nova e Le Fonti sono le contrade più titolate con 12 successi: la prima torna ad affidarsi ad Alessandro Guerrini ’Cobra’, il fantino più vincente con 7 centri; Le Fonti punta sempre sulla soluzione interna, confermando Thomas Ferretti detto ’Brigante’, giovane di contrada che sembra avere un grande futuro. Con 11 successi c’è poi Porta Gavina che schiera Simone Giannettoni ’Baccano’, alla ricerca del primo successo. La Stazione è ferma a 10 vittorie dal 2014 e sarà ancora una volta Matteo Noli detto ’Galletto’ a provare a riportare il palio nella piazza intitolata a don Giovanni Turchi. Solo Porta a Pago ha un digiuno più lungo di quello della Stazione e toccherà ad Alessandro Stampigioni ’Scheggia’ a cercare una vittoria (sarebbe la sesta) che manca dal 2011.

A cinque vittorie ci sono anche il Cavone che dà fiducia a Jonathan Guerri detto ’Rafia’, Refenero che dopo lo storico successo del 2022 sogna un nuovo trionfo con Alessio Deriu ’Pampero’, e Porta a Sole, l’ultima contrada vincitrice del Palio, desiderosa del bis con Mirko Ciancagli detto ’Baturlo’ che con tre successi a Torrita (due con Porta Gavina) è il fantino più vittorioso di questa edizione dietro a Guerrini. Luca Stefanucci