Per i torritesi è una piacevole abitudine ma anche motivo di orgoglio perché il suo talento è qualcosa di riconosciuto e frutto di anni di lavoro, studio e ricerca della perfezione. Emma Del Toro, la giovane ballerina torritese, continua ad arricchire il proprio curriculum, fatto di partecipazioni ed esibizioni importanti, comprese quelle in tv. L’ultima è quella a ’I Migliori Anni’, il popolare varietà in onda in prima serata su Rai 1, ideato e condotto da Carlo Conti, e che è diventato presto un grande classico capace di riunire il sabato sera le famiglie italiane davanti al piccolo schermo con la sua formula avvincente che pesca nel passato facendo rivivere al pubblico le emozioni dei decenni trascorsi grazie, in primis, alla musica. Tanti gli ospiti importanti presenti ed Emma Del Toro è ovviamente felice di questa nuova esperienza. "Carlo Conti è veramente una persona favolosa ed è per me un onore poter ballare per Fabrizio Mainini, un coreografo super", ci dice Emma, popolarissima nel mondo social e che a Torrita di Siena mantiene tante amicizie oltre ad un importante legame con il territorio. Questa sera la terza puntata con Emma che ballerà ancora una volta con il suo entusiasmo sprigionando tanta energia positiva.

Luca Stefanucci