’Torrita Blues Festival 2023’ Finale sold out con Irene Grandi e Larry ‘Mud’ Morganfield

Dal blues immortale di Larry ‘Mud’ Morganfield, erede di Muddy Waters, il re del blues di Chicago, al sound coinvolgente di Irene Grandi fra le voci più affermate del panorama italiano che ha scelto con la sua band Torrita Festival 2023 tappa della sua tournée ‘Io in Blues’. E poi, gli assoli del chitarrista e cantante Alberto Visentin, i colori Funky Soul e Jazz del bassista Stan Sargeant. Otto grandi nomi, fra artisti e band, si sono esibiti davanti a migliaia di fans nelle tre serate di Torrita Blues Festival 2023, che si è chiuso sabato con lo straordinario concerto di Larry ‘Mud’ Morganfield, davanti a centinaia di persone.

Torrita Blues Festival si conferma trampolino di lancio per i nuovi talenti vincitori di ’Effetto Blues 2023’, che hanno suonato per un numeroso pubblico: Low Town, Domodossola; Matteo Pizzoli’s True Grit, Brescia; Lil Mama Blues, Cuneo. E poi sul palco i fenomeni del blues nazionale: il Trio Insolito, due armoniche a bocca, violoncello, tamburi a cornice, percussioni; The Crowsroads la band che, vincitrice di IBC 2022, ha rappresentato l’Italia in Polonia alle finali europee del blues.

"Anche quest’anno, Torrita Blues Festival – dice il direttore artistico e fondatore Luca Romani – si conferma un momento centrale nello scenario nazionale del blues. Questa edizione sarà ricordata anche per il contributo a grandi cause: con la Cena Blues, per il progetto Fondazione Casa Marta - ‘Il Cuore si scioglie’ partner Unicoop Firenze". Larry ‘Mud’ Morganfield, Irene Grandi, gli altri artisti, hanno contribuito a far registrare un picco di presenze anche per i tanti turisti nel territorio. Complessa la macchina organizzativa messa in campo dal volontariato di Torrita, con decine di collaboratori. Essenziale il sostegno della Regione Toscana e del Comune, degli altri enti e aziende. "È andato in scena un Festival contemporaneo, vincente e di alta qualità: supera la caratterizzazione di genere pur senza perdere la propria identità", aggiunge Romani. Molteplici le iniziative per ridurre gli sprechi e promuovere una consapevolezza sul rispetto dell’ambiente. Ma Torrita Blues Festival 2023 non finisce qui e dà appuntamento alla prossima edizione, con molte sorprese in cantiere. Intanto, sui canali social, contenuti esclusivi, highlights e interviste agli ospiti per tornare ad immergersi nelle emozioni del Festival.