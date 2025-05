Salluce, Pd: "Stiamo arrivando. Prossimità e partecipazione. Ecco come cambieremo passo"

"Stiamo arrivando". Parla con entusiasmo ed energia Rossana Salluce, segretaria dell’Unione comunale Pd, eletta alla guida del partito senese quattro mesi fa. "Stiamo lavorando per costruire un’alternativa seria, unita, concreta e credibile – spiega –. E questo è possibile solo attraverso un patto con i cittadini, che passa dalla ricostruzione della fiducia nella politica e nel cambiamento". Ha le idee chiare Salluce, che annuncia: "Vogliamo ricostruire il rapporto con la città attraverso partecipazione e prossimità. La politica deve essere orizzontale, a stretto contatto con le speranze e i bisogni dei cittadini, deve tornare ad abitare i luoghi della vita quotidiana". Di qui un tour de force di incontri con cittadini, categorie economiche, movimenti e associazioni: "Per riportare il Pd tra le persone, abbiamo promosso nelle settimane passate momenti di confronto pubblico su temi come il lavoro, la sanità, il turismo e l’ambiente per dare spazio a chi spesso non viene ascoltato – ricorda –. Poi abbiamo rimesso il lavoro al centro, sostenendo la vertenza Beko e aprendo la riflessione sulle politiche industriali del Paese". Impegnata attivamente nel ’Comitato del sì’ per i Referendum, Salluce rimarca: "Non ci limitiamo a fare opposizione e a dire ’no’, ma costruiamo alternative reali, proposte concrete, modelli diversi di gestione in settori come la sicurezza, la prevenzione, la legalità, le politiche sociali e giovanili". In altre parole, l’obiettivo della segretaria Pd di Siena è "una città giusta, che non lascia indietro nessuno": "Per questo – ricorda – abbiamo costituito gruppi di lavoro a cui partecipano anche i non iscritti. L’attuale maggioranza di centrodestra ha avuto tempi e strumenti, ma le risposte alle esigenze delle persone non sono arrivate. Manca infatti una visione, mancano scelte coraggiose, manca attenzione alle fragilità".Fondamentale in questa prospettiva, secondo Salluce, "ripensare Siena come area vasta, cioè all’interno di una dimensione territoriale più ampia. Non può chiudersi in se stessa, ma deve dialogare con il territorio, la provincia e le regioni limitrofe, promuovendo una governance integrata dei servizi"."Dobbiamo rischiare, uscire dagli schemi e dal modo di fare politiche dentro una stanza – continua Salluce –. Vogliamo riaccendere la passione per avvicinare la gente. Così sabato alle 17 all’Università per Stranieri si terrà un incontro con Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia. La sua storia – le parole della segretaria Dem – è la dimostrazione che è possibile una politica diversa, partecipata, concreta, basata su ascolto e competenza". E infine la conclusione: "Perugia ha voltato pagina dopo dieci anni di centrodestra. Questo incontro è un’opportunità per tutti noi, un momento di ispirazione e confronto. L’alternativa è un lavoro quotidiano. E noi siamo pronti a farlo".