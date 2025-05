Chianciano, il caso giardinieri. Dipendenti comunali al lavoro nella proprietà della sindaca

Alcune fotografie mostrano operai del Comune all’interno del giardino della proprietà privata della prima cittadina, in orario di lavoro e con mezzi comunali, che sistemano il giardino, portando via delle potature. Ieri la sindaca Grazia Torelli ha convocato d’urgenza una conferenza stampa per chiarire subito la sua posizione: "Non ho mai autorizzato né richiesto l’intervento degli operai comunali nella mia proprietà. Se ciò è avvenuto, è stato senza il mio consenso e ne sono venuta a conoscenza solo successivamente. Le immagini che stanno circolando sono vere, le ho viste anche io, e non ho motivo di negarne l’autenticità; ma non c’è stato da parte mia alcun coinvolgimento, né diretto né indiretto; peraltro il giorno interessato ero in vacanza all’estero in Mar Rosso. Quello che mi preme è la verità. Non ho nulla da nascondere. E se qualcuno pensa di avermi fatto un favore, agendo con leggerezza perché si trattava della mia proprietà, ha commesso un errore. Questo non è il mio stile e non lo sarà mai".

Da giorni a Chianciano Terme girava informalmente, con il passa parola, la notizia che alcuni giardinieri dipendenti pubblici erano stati sopresi da una fonte fotografica rimasta anonima mentre lavoravano nel giardino privato della casa della Torelli. Il gruppo d’opposizione Puntoeacapo ha depositato una interrogazione sull’accaduto che sarà portata in discussione nel prossimo consiglio comunale.

"Abbiamo fatto una interrogazione con foto secretate a tutela dei soggetti coinvolti – ha detto il capogruppo Damiano Rocchi –. Per ogni considerazione di carattere squisitamente politico, attendiamo risposta a tale interrogazione e conseguente lettura della stessa in sede consiliare". La sindaca, circondata dalla sua giunta, durante la conferenza stampa ha affermato che si tratta di "un attacco personale e di carattere politico. Ho già disposto una verifica puntuale, tramite il segretario comunale e ovviamente attraverso i dirigenti del settore preposto, per ricostruire i fatti accaduti. Ma vado avanti a testa alta".

La situazione ripresa nelle foto dovrebbe riferirsi alla fine del mese di marzo. Sulla questione è intervenuto anche l’altro gruppo di minoranza, Coraggio Chianciano, con il suo capopgruppo Roberto Esposito che ha criticato con ironia parlando di "un caso di manutenzione spontanea. Forse siamo all’avanguardia nell’urbanistica intuitiva". Il consigliere comunale di opposizione Roberto Esposito, intervenendo sulla vicenda che coinvolge operai comunali e la proprietà privata della sindaca Torelli, ha aggiunto: "Non capita tutti i giorni di vedere mezzi comunali operare in una proprietà privata senza che nessuno, a quanto pare, ne sapesse nulla. Forse siamo di fronte al primo caso di ‘manutenzione spontanea’: i lavori si fanno da soli, i mezzi partono da soli, e nessuno ne è responsabile. Un fenomeno affascinante, quasi da manuale di fantascienza amministrativa".

Prosegue con tono più serio, ma mantenendo una vena critica: "Se davvero non c’è stato nessun atto formale, nessuna disposizione, né alcuna comunicazione interna, allora la macchina comunale ha preso una direzione autonoma. Una direzione molto precisa, verrebbe da dire". E conclude, "chi amministra deve fugare ogni dubbio e mi sarei aspettato che Torelli mettesse le sue dimissioni sul tavolo, lasciando al consiglio comunale, la responsabilità e la libertà di esprimere la sua opinione su fatti che avranno sicuramente uno sviluppo. Qui la questione non è difendere la propria immagine, ma il rispetto verso i cittadini. Perché quando i confini tra pubblico e privato si sfumano, l’unica risposta possibile è la trasparenza".