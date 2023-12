Torre, il priore è Massimo Bianchi. Eletto con il 92 per cento dei voti. Ricci viene confermato capitano

La Torre ha un nuovo priore, Massimo Bianchi. Confermato il capitano Dario Ricci. In entrambi i casi i dirigenti hanno ottenuto grandi consensi se si pensa che l’onorando si è attestato intorno al 92% dei voti, la guida dello staff Palio al 94%. Dunque massima fiducia per entrambi quella espressa dalla Contrada di Salicotto che avrà bisogno dell’assoluta compattezza per affrontare il periodo di squalifica – due Carriere di stop – e dunque l’assenza dal tufo. Notevole anche l’affluenza alle urne che si sono chiuse ieri alle 14: ben 684 votanti. Per questo lo scrutinio si è concluso prima di cena mentre l’insediamento avverrà nel museo domenica 17 dicembre, probabilmente al mattino.

Massimo Bianchi, docente dell’Università di Siena, ha una lunghissima esperienza in Contrada. E’ stato in seggio per oltre 30 anni, dal 2002 al 2006 mangino con la capitana Maria Aurora Misciattelli riuscendo a rompere il digiuno di Salicotto lungo 44 anni con il successo del 2005 di Trecciolino e Berio. E’ stato vicario generale per sei anni, sempre con il priore Pier Luigi Millozzi, dal 2016 al 2021. Resterà alla guida di Salicotto per il prossimo biennio. Durerà invece tre anni il mandato per il capitano Dario Ricci che dovrà ora formare la sua squadra. Vicario generale di Salicotto è Riccardo Giustarini, gli altri vicari sono Gianluca Bellaccini, Marco Fatucchi e Gianluca Peccatori, quest’ultimo era stato presidente di società. A proposito dell’"Elefante", alla guida va Simone Signorini, anche lui vicario, che per molto tempo era stato vice presidente.

Il prossimo fine settimana sarà densissimo di appuntamenti elettorali nelle Contrade. Si voterà addirittura in tre rioni. Nell’Aquila per il rinnovo del capitano – il nome portato è quello di Duccio Carapelli, mangino dell’uscente Marco Lorenzini –, quindi nel Drago dove vengono rinnovate tutte le cariche. Ma il priore Luigi Sani e il capitano vittorioso Jacopo Gotti vanno verso la conferma. La terza Contrada a votare per entrambe le cariche è la Selva che si affida a Benedetta Mocenni per un mandato bis da priore mentre il nuovo capitano sarà un nome importante, Andrea Causarano, medico sociale di Juventus e Roma, naturalmente anche della Robur per lungo tempo.

Laura Valdesi