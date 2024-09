Tornano i ’Talenti tintinnanti’. Stasera in scena alla Pro loco

I ’Talenti Tintinnanti’, compagnia teatrale amatoriale castiglionese, dopo un periodo di apparente riposo presentano questa sera alle 21,15 nella Sala Pro Loco il loro nuovo allestimento, intitolato ’Tutta colpa del regista’. "Abbiamo deciso di giocare con uno dei teatri più particolari del Novecento – spiega il regista Francesco Chiantese –. Il Teatro dell’assurdo nasce dall’idea di abbandonare qualsiasi cosa razionale; nessuna logica viene rispettata, dando spazio alla follia, ai giochi e al ribaltamento della realtà". In scena Alice Rossi, Enrico Mantovani, Giacinto Di Polito (il parroco, al debutto), Graziella Farnetani, Manuela Bettarelli, Monica Lori, Monica Persichini, Tamara Bisconti e Tiziana Monaci. Pierina Allegro si occuperà, come di consueto, di trucco, parrucco e sartoria, per un appuntamento da non perdere con i ’Talenti tintinnanti’.

Daniele Palmieri