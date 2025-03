Torna ‘Salviamo il Mondo’. Via al conto alla rovescia per i giorni 6 e 12 aprile

Lo sport e l’associazionismo, l’universo scolastico e le istituzioni locali. Ogni soggetto è disposto a fornire un contributo, accogliendo l’invito che arriva dalla Valdelsa nel suo insieme: ‘Salviamo il mondo’. Una nuova edizione, la sesta, è in rampa di lancio per la manifestazione che si propone di sviluppare le sensibilità ambientali sul territorio. All’inizio attraverso la pratica agonistica, sulla base del progetto originario di Massimo Rugi nel suo ruolo di imprenditore e di presidente della Us Colligiana. Successivamente la rassegna, sempre sotto l’egida di Rugi srl e del sodalizio biancorosso, si è consolidata in virtù dell’apporto di numerosi soggetti che sono attivi nel circondario. Tanto che adesso sono quattro le amministrazioni comunali che offrono il patrocinio – Colle, Poggibonsi, Casole, Radicondoli – a un cartellone di eventi nelle giornate del 6 e del 12 aprile che vedrà l’impegno delle Pro Loco di Colle e di Poggibonsi, la partnership del Panathlon Club Alta Valdelsa e le adesioni di diverse realtà del circondario: oltre alla Us Colligiana e all’Us Poggibonsi, anche l’Upp, la Virtus Biancoazzurra, il Pedale Senese, l’Atletica 2005, Tuscany Bike Park, la Virtus Pallavolo, il Campiglia calcio. Un quadro in crescendo, dal profilo della partecipazione di enti e associazioni della Valdelsa. "Soprattutto siamo felici delle risposte che giungono dalle scuole, grazie al coinvolgimento degli Istituti comprensivi di Colle e di Poggibonsi. Lo scorso anno ben 200 gli elaborati presentati dagli alunni, poi premiati con le borse di studio. Ora il tema conduttore è l’acqua ed è su tale argomento che i ragazzi saranno chiamati a dimostrare le loro attitudini di promotori della tutela dell’ambiente, del benessere e della salute. I pilastri di ‘Salviamo il mondo’ da sempre". Lo afferma Massimo Rugi, patron e componente di un team organizzatore allargato che ha al suo interno anche Stefano Bianchi, Francesco Fiorenza e Paolo Bartali. Domenica 6 la passeggiata non competitiva con partenza da piazza Arnolfo a Colle alle 10 e alla stessa ora dagli impianti Virtus a Poggibonsi sul percorso ciclopedonale. I due gruppi si incontreranno alla Rocchetta e nella stessa località, piccolo crocevia della Valdelsa, un tempo scalo ferroviario, sarà messa a dimora una pianta: testimonianza a futura memoria dell’evento. Sempre il 6 protagoniste le mountain bike per 30 chilometri tra Colle (ore 10, piazza Arnolfo), Poggibonsi, Staggia, Castellina, Monteriggioni.

Paolo Bartalini